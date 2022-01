Berlin (ots) -Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat das erste Treffen des NATO-Russland-Rates seit mehr als zwei Jahren begrüßt.Es sei wichtig, dass endlich wieder miteinander gesprochen werde, sagte Lambrecht am Donnerstag im Inforadio vom rbb. Alle Gesprächskanäle müssten genutzt werden, um eine Eskalation im Ukraine-Konflikt stoppen zu können, betonte die Verteidigungsministerin. "Es muss aber auch klar sein, dass Moskau kein Vetorecht hat, darüber, welches Land Mitglied der NATO werden kann," so Lambrecht. Außerdem müsse deutlich gemacht werden, dass Völkerrecht kein Verhandlungsgegenstand in solchen Gesprächen ist.Der NATO-Russland-Rat sei der erste Schritt gewesen, am Donnerstag werde nun im OSZE-Rahmen mit Russland gesprochen, so Lambrecht. Auch das sei ein wichtiges Zeichen. Es sei an der Zeit, alle Gesprächsformate zu nutzen, bevor man über weitere Sanktionen gegen Russland diskutiere. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU beraten im französischen Brest über die Pläne für ein neues sicherheitspolitisches Konzept. Auch dabei wird die Ukraine-Krise Thema sein.Das Interview zum Nachhören: Lambrecht zu Gesprächen zwischen NATO und Russland: Sehr gutes Zeichen | Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2022/01/13/christine-lambrecht-spd-treffen-der-eu-verteidigungsminister.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5120264