In unserer Analyse vom 10.01.22 Covestro: Jetzt Gewinne absichern! hatten wir den StopLoss für den Trade nach oben gezogen. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Aktie (WKN: 606214 ISIN: DE0006062144) gab in den folgenden Tagen deutlich ab und rutschte dabei gestern unter unsere StopMarke bei 55,70 Euro. Somit sollte die Position mit Gewinn glattgestellt und dem Tradingkonto gutgeschrieben sein! Covestro zeigt sich auch am heutigen Donnerstag weiter schwach und verliert aktuell bis auf 54,92 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...