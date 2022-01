Der Sicherheitentreuhänder der insolventen SeniVita Social Estate AG, die One Square Treuhand GmbH, ruft die Anleihegläubiger zur Einberufung einer Gläubigerversammlung auf. Hintergrund: One Square sieht sich in seiner Funktion als Sicherheitentreuhänder vom gemeinsamen Anleihevertreter, Herrn Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, diskreditiert und erhebt seinerseits den Vorwurf des Fehlverhaltens ...

