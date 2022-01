Zum Jahresbeginn 2022 hat der Gründer und langjährige Geschäftsführer der dvb, Friedel Rohde, das Ruder an Henning Plagemann übergeben. Plagemann übernimmt gemeinsam mit Maciej Homziuk die Geschäftsführung. Rohde bleibt der Branche in beratender Funktion erhalten. Der Gründer und langjährige Geschäftsführer der deutschen-versicherungsboerse.de (dvb), Friedel Rohde, hat zum 01.01.2022 an Henning Plagemann übergeben, der gemeinsam mit Maciej Homziuk die Geschäftsführung übernimmt. Gemeinsam führen ...

