Münster/Frankfurt (ots) -Die Strategie- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf die europäische Financial-Services-Industrie, hat ihr Führungsteam im deutschsprachigen Raum um vier ausgewiesene Finanzdienstleistungsspezialist(inn)en erweitert. Zu Jahresbeginn sind Dr. Robert Ellenbeck (40), Dr. Philipp Faber (44), Philip Franck (47) und Dr. Saskia Hohe (39) in den Partnerkreis berufen worden.Dr. Robert Ellenbeck ist seit 14 Jahren für zeb tätig und leitet die Practice Group Regional Banks Finance & Risk. In diesem Kontext verantwortet er die Themen der Gesamtbanksteuerung für Regionalbanken und leitet strategische Projekte bei Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe und der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Der studierte Diplom-Kaufmann Dr. Philipp Faber ist seit Mitte 2006 bei zeb und betreut als Client Manager namhafte Kunden in der Versicherungswirtschaft. Seine Schwerpunkte sind CFO- sowie Transformationsthemen wie Nachhaltigkeitsmanagement, Smart Working und Changemanagement.Philip Franck ist seit 2017 bei zeb und innerhalb des Versicherungsbereichs für Restrukturierungsprojekte, Operations-Themen, Digitalisierung sowie Transformation von Sach- und Lebensversicherungen verantwortlich. Seit 2001 in der Beratungsbranche tätig, hat er von 2007 bis 2012 das Inhouse Consulting der Generali Deutschland verantwortet.Dr. Saskia Hohe stieg bei zeb zu Beginn des Jahres 2021 ein. Die Diplom-Wirtschaftsmathematikerin war zuvor 15 Jahre bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Management von Non-Financial Risks.Insgesamt umfasst der Führungskreis der Strategie- und Managementberatung nunmehr 61 Partnerinnen und Partner, die Banking- und Insurance-Kunden in ganz Europa betreuen. Mit inzwischen mehr als 1.000 Mitarbeitenden hat zeb sein Beratungsprofil in den letzten Jahren deutlich internationalisiert und die Zahl der Niederlassungen sukzessive ausgebaut. Internationale Standorte sind Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterSenior Advisor/Head of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347Mobile +49.173.7100429E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.deOriginal-Content von: zeb consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119614/5120350