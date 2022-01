Triesenberg, Liechtenstein (ots) -Erfolgreiches erstes Geschäftsjahr geht zu Ende.Wie schnell die Zeit vergeht: Am 1. Februarfeiert die Onlinemarketing Agentur OLM (https://olm.li/) ihr 1-Jahr-Jubiläum. Das Jungunternehmen mit Sitz in Triesenberg gibt einen Einblick in sein erstes erfolgreiches Geschäftsjahr und eine Vorschau für 2022.In diesen besonderen Zeiten war die Gründung eines Unternehmens ein mutiger Schritt, der sich ausgezahlt hat. Die Geschäftszahlen entwickelten sich von Beginn an sehr erfreulich und liegen über den Erwartungen. Onlinemarketing macht Unternehmen krisenresistenter. Viele Unternehmen haben das erkannt.«Der Erfolg ist in erster Linie den treuen Kunden, zuverlässigen Partnern und fleissigen Mitarbeitern verdanken», sagt Geschäftsführer Gregor Meier.Die Ziele für das nächste Geschäftsjahr bleiben ambitioniert. «Wir wollen unseren treuen Kunden weiterhin die bestmögliche Dienstleistung bieten, gleichzeitig jedoch einen gewissen Fokus auf die Weiterentwicklung unserer Agentur legen». Mit innovativen Dienstleistungen, fairen Preisen und flexiblem Service möchte OLM weiterhin mit Kunden gemeinsam wachsen.Weitere Infos auf https://olm.li/1-jahr-olmPressekontakt:Für Rückfragen steht Ihnen Gregor Meier gerne zur Verfügung:Email: gregor.meier@olm.liTel: +423 262 5656Original-Content von: Onlinemarketing Meier GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088941/100883889