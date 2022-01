Daimler-Calls mit 83%-Chance bei anhaltender Aufwärtsbewegung

Mit einem Kursanstieg von 53 Prozent zählte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen 12 Monaten zu den stärksten Werten im DAX. Die Ankündigung des Unternehmens, in wenigen Monaten ein Elektroauto mit einer Reichweite von 1.000 Kilometer pro Ladung auf die Straße bringen zu wollen, verlieh dem Aktienkurs vor allem am Jahresbeginn zusätzliche Aufwärtsdynamik.

Da die Experten für das Jahr 2022 generell von einer robusten Ergebnisentwicklung der europäischen Autobranche ausgehen, bekräftigten sie in den jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 102 Euro (Goldman Sachs) die Kaufempfehlungen für die Daimler-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte 12-Monatshoch bei 77 Euro überwinden und danach auf 78 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 70 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis 70 Euro, Bewertungstag 16.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB1V096, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 74,20 Euro mit 0,59 - 0,60 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 78 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,83 Euro (+38 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 70,688 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,688 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH4JYK2, wurde beim Daimler-Kurs von 74,20 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro taxiert.

Wenn die Daimler-Aktie in nächster Zeit auf 78 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,73 Euro (+83 Prozent) erhöhen - sofern die Daimler-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,719 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,719 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV8D8T6, wurde beim Daimler-Kurs von 74,20 Euro mit 0,76 - 0,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 78 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,12 Euro (+44 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de