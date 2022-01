Berlin (ots) -Der Essenslieferdienst Wolt bietet jetzt auch Apothekenprodukte an: Zunächst gibt es die neue Kategorie "Apocity" nur in München, die Plattform kooperiert mit den Bienen-Apotheken. Dies berichtet der Branchendienst APOTHEKE ADHOC."Bleib gesund mit Apocity", wirbt Wolt an besonders prominenter Stelle in der App und auf der Website. Der Themenshop ist aufgeteilt in verschiedene Kategorien, darunter Corona, Auge, Nase, Ohr, Mund, Zähne, Hals, Atemwege, Verdauung und 34 weitere. Entsprechend sind bekannte Marken dabei wie Hylo, Olynth, Isla, Lefax, Hepar-SL, Buscomint oder Biolectra. Angeboten werden aber ausschließlich nicht apothekenpflichtige Produkte.Bestellt werden kann rund um die Uhr, zwischen 9 und 18.30 Uhr werden die Aufträge bearbeitet. Innerhalb von 30 bis 45 Minuten wird geliefert. Der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro, die Zustellung kostet 1,90 Euro. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Freunde in eine Gruppe einzuladen und gemeinsam zu bestellen.Das neue Angebot von Wolt wird zunächst nur in München angeboten, Kooperationspartner ist der Verbund der Bienen-Apotheken. Vier der insgesamt zwölf Standorte machen bei Wolt mit, nämlich die Filialen in Neuhausen, Haidhausen, Giesing und Sendling. Dadurch lassen sich weite Teile des Innenstadtgebiets abdecken. Apotheker Michael Grintz hatte schon bei verschiedenen Lieferkonzepten mitgemacht, zuletzt bei Amazon Prime. Er ist aber nicht nur bei Wolt an Bord, sondern auch Partner von DocMorris und Kurando.Für Wolt ist der Bereich "Apotheke" nur eine von mehreren zusätzlichen Kategorien: Während man sich unter "Restaurants" traditionell das warme Essen liefern lassen kann, gibt es unter dem Reiter "Geschäfte" ganz verschiedene Angebote: Geliefert werden etwa Lebensmittel oder Blumen, hier sind verschiedene Anbieter an Bord. Es gibt aber auch die Kategorien "Alkohol" und "Gesundheit & Beauty".Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: https://ots.de/nuP2HXPressekontakt:APOTHEKE ADHOCPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 560E- Mail: redaktion@apotheke-adhoc.deInternet: apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/5120412