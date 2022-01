DGAP-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit

Nynomic AG: Unabhängiges ESG-Rating -gut- unterstreicht die Nachhaltigkeitsleistung der Nynomic Gruppe Wedel (Holst.), 13.01.2022 Die Nynomic Gruppe hat sich frühzeitig und proaktiv einem externen Nachhaltigkeitsrating durch die unabhängige Ratingagentur imug rating unterzogen und das ESG-Rating -gut- erhalten. imug rating ist seit über 20 Jahren eine der führenden Nachhaltigkeitsrating-Agenturen in Deutschland und stuft die Nachhaltigkeitsleistung der Nynomic Gruppe als insgesamt gut in den Bereichen Nachhaltigkeitsmanagement, Produkte und Dienstleistungen und Kontroversen ein. Hier hat imug rating insbesondere die positiven Nachhaltigkeitswirkungen der Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe gewürdigt. Zugleich ist Nynomic nicht in kritischen oder negativen Geschäftsaktivitäten aktiv oder in kontroverse Geschäftsvorfälle involviert. Die unternehmerische Nachhaltigkeitsleistung gilt als ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Unternehmen und ist ein immer wichtigerer Faktor bei Anlageentscheidungen. "Als eines der ersten Unternehmen im Scale 30 Index haben wir uns einem freiwilligen externen Bewertungs-Prozess unterzogen. Auf Anhieb ein so positives Ergebnis erzielt zu haben, macht uns sehr stolz. Wir freuen uns, dass unsere umfassenden Aktivitäten und Ziele im Bereich Nachhaltigkeit durch das gute ESG-Rating anerkannt wurden. Mit der Verifizierung schaffen wir für einen wachsenden Investorenkreis Transparenz und vor allem auch Vertrauen in unser nachhaltiges innovatives Geschäftsmodell", bekräftigen Maik Müller und Fabian Peters, Vorstände der Nynomic AG und fügen hinzu: "Wir sind mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf dem richtigen Weg und nutzen die Analyse der unabhängigen Nachhaltigkeitsexperten, um im Interesse all unserer Stakeholder in Zukunft noch besser zu werden." Weitere Informationen zum imug ESG-Rating der Nynomic AG finden Sie hier. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

