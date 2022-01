In Europas Haushalten fällt immer mehr Müll an. Laut aktuellen Daten der Europäischen Statistikbehörde Eurostat erzeugte jeder Einwohner der EU-27 im Jahr 2020 durchschnittlich 505 Kilogramm Abfall. Das sind vier Kilogramm mehr als 2019 und markiert den höchsten Stand seit 2009, als das Pro-Kopf-Aufkommen bei 510 Kilogramm lag. In absoluten Zahlen fielen 2020 EU-weit 225,7 Mio Tonnen Siedlungsmüll ...

