FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3000 (2550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2350 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 7 (1) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4500 (4200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 265 (300) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS CARETECH PRICE TARGET TO 660 (700) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 180 (240) PENCE - BOFA RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 740 (700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1560 (1540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 270 (306) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9240 (9390) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MEARS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 275 (210) PENCE - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1350 (1360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4840 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3580 (3530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 220 (270) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PETROFAC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (170) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2400 (2350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RESUMES SMITHS GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 1580 PENCE - UBS RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 325 (283) PENCE



