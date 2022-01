Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar hat nach der Korrektur einen Boden gebildet. In der aktuellen Handelswoche konnte der Titel weiter zulegen und notiert nun an einem wichtigen Kurslevel. Anleger achten jetzt auf diese Signale.Der neue Großauftrag von CPECC (DER AKTIONÄR berichtete) hat bisher nicht zu einem nachhaltigen Befreiungsschlag geführt. Allerdings legte die JinkoSolar-Aktie in dieser Woche täglich kontinuierlich zu und auf Wochenbasis summiert sich der Kurszuwachs ...

