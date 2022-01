Mainz (ots) -Sandra Lanfrancos Leben ändert sich schlagartig: Nach einem Unfall beim Fallschirmspringen ist sie querschnittgelähmt und sitzt fortan im Rollstuhl. Um weiterhin so viel reisen zu können wie bisher, baut sie sich aus einem alten Bus ihr eigenes Wohnmobil. Doch die Pandemie erschwert ihre Pläne. Das SWR Fernsehen zeigt die Reportage "Leben nach dem Aufprall - Mit Rollstuhl und Wohnmobil in die neue Freiheit" am Mittwoch, 19. Januar 2022, ab 21 Uhr. Zuvor läuft die "betrifft"-Dokumentation "Die heilende Kraft der Bewegung - Bei Rücken, Herzleiden und Krebs".Fallschirmspringen - Mehr als nur ein HobbyDas Fallschirmspringen hat Sandras Leben bestimmt: Jede freie Minute war sie auf dem Platz, ihr Freundeskreis bestand fast nur aus Springer:innen, sie war überall in Europa unterwegs und liebte das Gefühl der Freiheit. Dann kam die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Eschbach. Sie wurde Dritte und sprang nach der Siegerehrung noch mal "just for fun", da passierte es: Der Schirm ging nicht richtig auf, der Rettungsschirm verhedderte sich. Mit fast 100 Stundenkilometern prallte Sandra auf der Landebahn auf. Ihr Leben stand auf dem Spiel.Ein folgenschwerer UnfallEs folgten achtzehn OPs. Sandra schafft es - aber am steht Ende die Diagnose: Querschnittgelähmt, Rollstuhl. Zwei Jahre brauchte die freiheitsliebende, unternehmungslustige Frau, um wieder an etwas zu glauben und neue Pläne zu schmieden. Nach einer schwierigen Zeit fasst sie wieder neuen Lebensmut: Sie will wieder richtig zurück ins Leben, unabhängig sein, reisen und sich als Zuschauerin und Schiedsrichterin auf Sprungplätzen rumtreiben.Ein Bus wird zum behindertengerechten WohnmobilSchnell wird klar: Für diese Pläne braucht Sandra ein Wohnmobil. Eines, das groß genug ist für sie, ihren Rollstuhl und ihren Hund Lennox, der sie ständig begleitet. Sie findet einen ausrangierten gelben amerikanischen Schulbus, einen sogenannten Skoolie. Gemeinsam mit Freund:innen will Sandra diesen Bus zum behindertengerechten Wohnmobil umbauen. Parallel lernt und übt sie für ihren LKW-Führerschein. In ganz Deutschland gibt es für Menschen mit Querschnittlähmung nur eine einzige Fahrschule für LKW.Gelingt Sandra die Reise in die USA?Ihr großes Ziel ist eine Reise in die USA. Das Ticket für die Überfahrt ist schon gebucht, aber dann kommt Corona. Kann man überhaupt noch "grenzenlos" reisen? Steht das ganze Projekt auf der Kippe? Wie wird es weiter gehen? Immer und immer wieder muss Sandra vor allem eines haben: Geduld, Geduld, Geduld! Ein Film von Thomas Diehl.Programmtipp:"Leben nach dem Aufprall - Mit Rollstuhl und Wohnmobil in die neue Freiheit" am Mittwoch, 19. Januar 2022, ab 21 Uhr im SWR Fernsehen. Ab 20:15 Uhr: "betrifft: Die heilende Kraft der Bewegung - Bei Rücken, Herzleiden und Krebs" von Kirsten Esch.Beide Produktionen sind nach der Ausstrahlung in der ardmediathek.de abrufbar.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/leben-nach-dem-aufprallAkkreditierte Journalist:innen können den Film zu Rezensionszwecken vorab auf presseportal.swr.de anschauenNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 / 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5120451