Nach zuletzt gutem Lauf haben die Anleger der Deutschen Bank (Deutsche Bank) am Donnerstag weiter Kasse gemacht. Am Tag, bevor in den USA die Berichtssaison mit mehreren Zahlenvorlagen großer Banken beginnt, büßten die Papiere des deutschen Finanzhauses als Dax (DAX 40)-Schlusslicht 2,2 Prozent ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...