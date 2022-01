Europäische Indizes handeln uneinheitlich DE30 zieht sich unter 16.000 Punkte zurück BMW mit Rekordabsatz in China im Jahr 2021 Die europäischen Aktienindizes notieren am Donnerstag uneinheitlich. Die Blue-Chip-Indizes aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich oder Russland geben leicht nach, während die Benchmarks aus den Niederlanden, Spanien, Italien und Polen zulegen. Für heute sind keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen geplant. Die Anhörung zur Bestätigung von Lael Brainard um 16:00 Uhr könnte jedoch eine gewisse Volatilität auslösen, so wie es die Anhörung von Powell am Dienstag tat. Quelle: xStation 5 Nach einem gescheiterten Versuch, über das 61,8%-Retracement der ...

