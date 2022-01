Berlin (ots) -Die Messe Berlin lädt am 20. Januar zu den IGW Spotlights. Traditionell bietet die Internationale Grüne Woche eine Plattform für aktuelle Themen aus Land- und Ernährungswirtschaft. Auch wenn in diesem Jahr keine Live-Veranstaltung auf dem Messegelände stattfinden kann, bietet die Messe Berlin auch 2022 eine Bühne für den fachlichen Austausch.Neben einer Pressekonferenz für Journalisten erwartet das Fachpublikum der IGW-Talk mit dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Beide Veranstaltungen können über die Webseite der Internationalen Grünen Woche (http://www.gruenewoche.de/spotlights) digital besucht werden.Donnerstag, 20. Januar 202210 - 11 Uhr:Agrar- und Ernährungswirtschaft im Fokus - Pressekonferenz von DBV und BVE zum JahresauftaktIhre Gesprächspartner sind:- Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V.- Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.- Martin Ecknig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbHDie Pressekonferenz wird über den Link www.gruenewoche.de/spotlights gestreamt. Sie können Ihre Fragen über einen Chat direkt an die Teilnehmer stellen.18 Uhr:IGW Talk mit Cem ÖzdemirWas essen wir morgen? - Die Transformation von Landwirtschaft und ErnährungDie Podiumsteilnehmer sind:- Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft- Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V.- Dr. Christian von Boetticher, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.- Martin Ecknig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbHUm an den IGW Spotlights teilzunehmen, ist keine Registrierung erforderlich. Der Zugang erfolgt über den Link www.gruenewoche.de/spotlightsWeitere Informationen finden Sie unter:www.gruenewoche.deTwitter: @gruenewoche (https://twitter.com/gruenewoche)facebook.com/IGW (https://de-de.facebook.com/internationalegruenewoche/)Instagram/gruene_woche/ (https://www.instagram.com/gruene_woche/)youtube.com/user/GrueneWocheInternationale Grüne Woche | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gruene-woche)Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinTel.: +49 30 3038-2270emanuel.hoeger@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deTwitter: @messeberlinChristine FrankePR Manager -PressesprecherinInternationale Grüne Woche BerlinT +49 30 3038-2275christine.franke@messe-berlin.deGeschäftsführung:Martin Ecknig (Vorsitzender),Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfHandelsregister: AmtsgerichtCharlottenburg, HRB 5484 BOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5120584