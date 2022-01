ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon unter einem neuen Analysten von 47,40 auf 48,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der nun verantwortliche Adithya Metuku hob seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie leicht an. Er sieht Spielraum für einen ambitionierteren Ausblick für 2022./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 16:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 05:02 / UTC



ISIN: DE0006231004

