In diesem Jahr will der Freistaat nicht mehr Monatskontingente für den Zuschuss zu Batteriespeichern in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung stellen, dafür ist die Antragstellung künftig nur eine Woche im Monat möglich. Damit soll die Überlastung des IT-Systems künftig vermieden werden.Bayerns Förderung für Speichersysteme, die gemeinsam mit Photovoltaik-Anlagen installiert werden, ist seit dem Start im Sommer 2019 ein voller Erfolg. Ziel der Staatsregierung ist es, insgesamt 100.000 Zuschüsse auszuschütten - bis zum Herbst 2021 waren bereits rund 60.000 Anträge gestellt worden. ...

