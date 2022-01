(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.01.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich am Donnerstag einmal mehr uneinheitlich. Im deutschen Handel verlieren Evotec und Qiagen. Für MorphoSys und 4SC geht es leicht nach oben. An der Wall Street klettern Puma Biotech vorbörslich. Der DAX notiert am Mittag kaum verändert bei 16.014 Zählern. Hier verlieren unter anderem Delivery Hero, Merck und Sartorius. Auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...