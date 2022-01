Die Märkte treten heute auf der Stelle. Die Umsätze sind eher niedrig, denn morgen startet die neue Quartalsberichtssaison, traditionell mit den Zahlen der großen US-Banken wie JPMorgan, Citi oder auch BlackRock. Können die Unternehmen die Erwartungen schlagen oder gibt es Enttäuschungen? Hinzu kommen die anhaltenden Sorgen um die Pandemie und neuen Lockdowns sowie natürlich die hohe Inflation, die für Druck auf die Notenbanken sorgt, an der Zinsschraube zu drehen. Von daher solltet Ihr unbedingt heute Abend dabei sein, wenn wir zum einen mit Robert Halver von der Baader Bank über die Makroökonomie sprechen und mit Jens Will über Impfstoffe und den Megatrend "Gesundheit". Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an. # aktienlust kompakt hier kostenlos abonnieren: https://aktienlust.tv/sonderreports/