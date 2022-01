Die Kreiswerke Barnim haben zum Jahreswechsel insgesamt fünf neue Ladesäulen mit je zwei AC-Ladepunkten in Eberswalde, Panketal und Schorfheide in Betrieb genommen. Für 2022 ist ein weiterer Ausbau der derzeit 73 Ladepunkte geplant. Die neuen Ladepunkte befinden sich auf dem Parkplatz in der Eberswalder Marienstraße, dem Parkplatz des Eberswalder Schwimmbads "baff" in der Heegermühler Straße, an der ...

