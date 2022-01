(Montreal - 13. Januar 2022) Osisko Metals Incorporated (das "Unternehmen" oder "Osisko Metals") (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/ ) freut sich, einen Überblick über seine Erschließungsziele für das Projekt Pine Point in der Nähe von Hay River in den kanadischen NWT für das Jahr 2022 zu geben. Das Winterbohrprogramm ist vor Ort im Gange, und die Untersuchungsergebnisse für 2021 stehen noch aus.

- Fertigstellung des hydrogeologischen 3D-Modells: Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse des hydrogeologischen 3D-Modells (siehe Pressemitteilung vom 27. Oktober) wird Osisko Metals die Ergebnisse des neuen hydrogeologischen Modells im ersten Quartal 2022 fertigstellen und veröffentlichen. Die bisherigen Arbeiten haben beträchtliche Kosteneinsparungen durch niedrigere Entwässerungsschätzungen ergeben.

- Aktualisierung der Preliminary Economic Assessment: Die PEA-Aktualisierung für 2020 ist im Gange und wird die höheren langfristigen Zink- und Bleipreise, die erwarteten Kosteneinsparungen aufgrund der niedrigeren Entwässerungsschätzungen, die auf dem neuen hydrogeologischen 3D-Modell basieren, sowie die aktualisierten Schlüsselannahmen, die dem Minenlebenszyklusplan zugrunde liegen, berücksichtigen, mit dem Ziel, die Gesamtabbautonnage zu erhöhen. Die Veröffentlichung der aktualisierten PEA ist für Ende Q1 2022 geplant.

- Infill-Bohrkampagne: Die Bohrungen werden während des gesamten Jahres 2022 fortgesetzt, wobei das Hauptziel darin besteht, die Ressource des Minenlebenszyklusplans (LOM") bis zum zweiten Quartal 2023 in die angezeigte Kategorie umzuwandeln, die als Grundlage für die Reservenberechnungen in der Machbarkeitsstudie dienen wird.

- Fortschreiten des Bewertungsberichts des Projektentwicklers ("DAR"): Ein entscheidender Meilenstein für die Einhaltung des Zeitplans des Projekts ist der Zeitplan für die Genehmigungen. Osisko Metals arbeitet mit der Regierung und den lokalen Gemeinden zusammen, um den DAR voranzutreiben und Anfang 2023 einzureichen.

- Beginn der Machbarkeitsstudie: Osisko Metals geht davon aus, dass nach Abschluss der aktualisierten PEA auch die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie beginnen werden. Nach dem Abschluss bedeutender Aktivitäten zur Risikominderung im Jahr 2021 plant das Unternehmen, zügig zur Phase der Machbarkeitsstudie überzugehen, deren Abschluss für das vierte Quartal 2023 geplant ist.

Robert Wares, Chairman und CEO, kommentierte: "Der Spot-Zinkpreis ist sehr ermutigend und liegt weiterhin weit über den Markterwartungen, seit 2022 sogar über 1,60 US$/Pfund. Wir glauben, dass dies das Ergebnis der Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage auf dem Markt ist und wir sind weiterhin sehr optimistisch für Zink. Die Aufnahme von Zink in die Liste der kritischen Mineralien durch den US Geological Survey im Jahr 2021 sowie die Genehmigung massiver Infrastrukturprogramme in den USA und Europa deuten auf eine sehr günstige Nachfragedynamik am Markt hin. Diese wachsende Nachfrage, gekoppelt mit einem schrumpfenden Angebot, das mit Minenschließungen einhergeht, wird in den kommenden Jahren weiterhin starke Märkte für Zink fördern und Pine Point zu einem wichtigen Entwicklungsprojekt weltweit machen."

Rohstoffmetallpreise bleiben sehr stark

Während die starke Entwicklung der Kupfer- und Goldpreise im Jahr 2021 die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zieht, haben sich sowohl Zink als auch Blei im zweiten Halbjahr 2021 hervorragend entwickelt und sind zu Beginn des Jahres 2022 in der Nähe ihrer Zehnjahreshöchststände angelangt. Die starke Preisentwicklung kann auf die anhaltende Nachfrage sowohl in China als auch in den westlichen Volkswirtschaften zurückgeführt werden. Wie bereits erwähnt, wird die Nachfrage angesichts der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen im Zusammenhang mit den weltweiten Dekarbonisierungsprogrammen voraussichtlich keine Anzeichen einer Abschwächung zeigen. Wichtig ist, dass große Zinklieferungen, wenn überhaupt, nur langsam zustande gekommen sind. Viele kostengünstige, groß angelegte Minen wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten langsam durch kleinere Betriebe ersetzt, und dieser Trend setzt sich fort. Die Kombination aus der Größe des Projekts von Pine Point und dem Potenzial für eine qualitativ hochwertige Konzentratproduktion in Verbindung mit einem relativ einfachen Zugang zur unterstützenden Infrastruktur stärkt die Position von Pine Point als das weltweit führende Zinkerschließungsprojekt.

Überblick über den Meilenstein 2021 - Entwässerung

Die Pressemitteilung über die Fertigstellung eines hydrogeologischen 3D-Modells für den "C1-Cluster" der Mineralvorkommen im Jahr 2021 war ein wichtiges Ereignis zur Verringerung des Risikos für Pine Point. Die Daten bestätigen, dass der unterirdische Wasserfluss bei Pine Point vorzugsweise durch subvertikale strukturelle Diskontinuitäten wie Bruchzonen oder Verwerfungen mit geringer Verschiebung gesteuert wird, wobei es kaum Anzeichen für einen signifikanten Grundwasserfluss aus Grundwasserleitern in den Formationen Sulfur Point oder Pine Point gibt. Dies bedeutet, dass die Betriebs- und Unterhaltsinvestitionen im Zusammenhang mit der geschätzten Entwässerung im LOM im Vergleich zu den Kosten, die im PEA-Wirtschaftsmodell 2020 für das Projekt Pine Point enthalten sind, erheblich reduziert werden. Das hydrogeologische 3D-Modell wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen und veröffentlicht werden.

Qualifizierte Person

Robin Adair ist die qualifizierte Person und der Vice President Exploration von Osisko Metals Incorporated. Er ist für die technischen Daten zu den Bohrungen in dieser Pressemitteilung verantwortlich und ist ein in den Northwest Territories registrierter Berufsgeologe.

Herr Michael Verreault P.Eng. MSc, wird als qualifizierte Person für Osisko Metals hinsichtlich der hydrogeologischen Arbeiten tätig sein. Er ist ein professioneller geologischer Ingenieur mit einem Master-Abschluss in Hydrogeologie und ist für die hydrogeologischen technischen Daten in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das im Bereich der Basismetalle Werte schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkabbaulager Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. $ und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA2020 basiert auf aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die im Tagebau und im flachen Untertagebau abgebaut werden können, und besteht aus 12,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 6,29 % ZnEq an angezeigten Mineralressourcen und 37,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 6,80 % ZnEq an abgeleiteten Mineralressourcen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30th. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Pine Point liegt am Südufer des Great Slave Lake in den Nordwest-Territorien, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Autobahnzufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie über 100 Kilometer an funktionsfähigen Transportstraßen, die bereits vorhanden sind.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den Normen NI43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den Richtlinien von NI43-101 erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der schmelzbaren Metalle und der Abgaben berechnet (Einzelheiten siehe die jeweiligen technischen Berichte).

Vorsichtserklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten, sind keine Aussagen über historische Tatsachen und stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die sich auf das Projekt Pine Point beziehen, einschließlich unter anderem der Ergebnisse der PEA und des IRR, des NPV und der geschätzten Kosten, der Produktion, der Produktionsrate und der Lebensdauer der Mine; der Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb sein wird und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen rentabel sein wird; die erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenziellen Auswirkungen des Pine Point-Projekts in den Nordwest-Territorien, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der potenziellen Generierung von Steuereinnahmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen; sowie das Potenzial des Pine Point-Projekts für eine Erweiterung der Mineralressourcen und neue Entdeckungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements, die auf dessen Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen über: günstige Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplanten Explorationen fortzusetzen; künftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und Bohrprogrammen; die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und behördliche Stabilität; den Erhalt von Genehmigungen von Regierungen und Dritten; Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; anhaltende Stabilität der Arbeitsverhältnisse; Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten; Verfügbarkeit von Ausrüstungen; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt, die unter www.sedar.com hinterlegt sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

