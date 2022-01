Die Immobilienentwicklerin verkauft das Wohnbauprojekt Neumattweg Ost in Suhr, welches dereinst 13 Mehrfamilienhäuser umfassen wird, an die Corpora Immobilien AG, Aarau.Zürich - Die Immobilienentwicklerin Steiner AG verkauft das Wohnbauprojekt Neumattweg Ost in Suhr, welches dereinst 13 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 146 Wohnungen umfassen wird, an die Corpora Immobilien AG, Aarau. Geplant ist auf dem rund 1.6 Hektar grossen Areal ein neues Quartier mit hoher Lebensqualität und ganzheitlichem Nachhaltigkeitsanspruch. Basis dafür bildet ein überzeugender...

