Die Platinminenaktien sind mit Schwung ins neue Anlagejahr gegangen. Zu den aussichtsreichen Aktien in diesem Sektor gehören auch die Titel von Sibanye Stillwater. Die Aktie hat zuletzt deutliche Signale für eine Beendigung der seit März 2021 laufenden Korrektur gesendet. Wir stocken deshalb unsere Anfangsposition in der Aktie heute zu Börsenbeginn in Johannesburg auf eine volle Position auf.Nach der deutlichen Korrektur von Platin im Jahr 2021 hatten es die Platinminenaktien doppelt schwer. Denn neben schwächeren Marktpreisen stiegen durch die ...

