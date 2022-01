New York (ots/PRNewswire) -TUMI feiert mehr als ein Jahrzehnt der Innovation und des utilitaristischen Designs und setzt mit der jüngsten Evolution der Alpha Bravo sein Erbe mit der stellaren Kampagne Life in Forward Motion fort. Die Kollektion besteht aus völlig neuen Stilen, die sich auf Modularität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit konzentrieren. Sie umfasst mehr als zwei Dutzend neue Silhouetten, darunter Rucksäcke, Tragetaschen, Brusttaschen, Briefs, Duffels und Crossbodies. Ausgewählte Taschen werden in einer saisonalen Farbgebung erhältlich sein, die die militärische Inspiration auf die nächste Stufe hebt und aus einem strapazierfähigen Ripstop-Gewebe besteht, das sich an robustem Fallschirmstoff orientiert. Bei vielen Modellen wird das Hauptmaterial aus recycelten Materialien hergestellt, eine noch nachhaltigere Variante des typischen ballistischen Nylons. Das Futter fast aller Modelle besteht ebenfalls aus recycelten Materialien, und die langlebige Qualität der Kollektion trägt ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei.Im Einklang mit der Alpha Bravo-Energie, überall hin zu gehen und alles zu tun, ist jedes Modell mit dem neuen TUMI+ Reisezubehör kompatibel - ein modulares Ökosystem, mit dem Sie Ihre Tasche an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können und das einen Non-Stop-Lifestyle ergänzt. TUMI+ lässt sich nicht nur an der Alpha Bravo-Kollektion, sondern auch an vielen anderen TUMI-Produkten mit Hilfe von Daisy Chains, G-Haken und Karabinern befestigen.In diesem Frühjahr stellt TUMI die Alpha Bravo-Kollektion in einer Serie von vier Kurzfilmen mit einer internationalen Besetzung vor, die als "TUMI Crew" bekannt ist. Die bikontinentale Kampagne wurde in New York City und London gedreht und wird von den prominenten Regisseuren Autobahn und Andy Madeleine mit viel Bedacht erzählt. Die Kampagne zeigt auf authentische Weise, wie diese vielseitigen Talente mit der Unterstützung von Alpha Bravo ihr Life in Forward Motion (Leben in Bewegung) halten.Chapter 1 mit dem Formel-1-Fahrer und Gamer Lando Norris erscheint am 11. Januar 2022 und enthält den Navigation Backpack, den Mason Duffel und den Classified Waist Pack. Der Juniorenmeister und 5-fache Formel-1-Podestplatzierte begann mit 7 Jahren mit dem Rennsport und wurde mit 14 Jahren der jüngste Kart-Weltmeister. Mit 19 Jahren kam er als jüngster britischer Formel-1-Pilot aller Zeiten in die Formel 1. Mit mehreren Podiumsplätzen, schnellsten Runden und einer Pole-Position ebnet er sich den Weg zum künftigen Formel-1-Weltmeister.Chapter 2 mit dem Profifußballer und Vorbild Son Heung-Min in der Hauptrolle erscheint am 27. Januar 2022 und enthält den Logistics Backpack, den Navigation Backpack und den Liaison. Son ist ein fester Bestandteil des Tottenham Hotspur Football Club und ist Kapitän der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft. Im Jahr 2019 wurde Son der torgefährlichste asiatische Spieler in der Champions League, und im Jahr 2020 wurde er der erste asiatische Spieler, der in der Premier League mehr als 50 Tore erzielt. Son wurde bereits 6 Mal zum besten Fußballer Asiens gewählt. Mit seiner bescheidenen und unbekümmerten Art übersteigt seine Popularität alle Menschen und bringt die Fans zusammen.Chapter 3 mit dem Grammy-Gewinner, Golden-Globe- und Emmy-nominierten Schauspieler, Darsteller und Musiker Anthony Ramos erscheint am 7. Februar 2022 und enthält das saisonale Recruit Chest Pack, das Ally Pack und das Transport Pack. Als Geschichtenerzähler, Visionär und Schöpfer hat Ramos vor kurzem sein zweites Album "Love and Lies" veröffentlicht, das auf melodische Weise rohe Emotionen einfängt. Ramos zierte die Titelseiten von The Hollywood Reporter und Time Magazine und wurde in die prestigeträchtige "Next"-Liste von TIME 100 aufgenommen, die aufstrebende Führungskräfte hervorhebt, die die Zukunft gestalten.Chapter 4 mit der gefeierten Singer-Songwriterin Gracie Abrams erscheint am 8. März 2022 und beinhaltet den Platoon Sling, den Junior Crossbody und den Search Backpack. Abrams, die von geschmacksbildenden Magazinen wie Pigeons & Planes, Fader und i-D zur "Künstlerin, die man im Auge behalten muss" ernannt und von der britischen Vogue zu einer von sieben weiblichen Aushängeschildern gekürt wurde, hat sich aufgrund ihrer emotionalen, intimen Texte und ihrer DIY-Sensibilität eine treue Fangemeinde erspielt. Mit ihrem neuesten Projekt This Is What It Feels Like bringt Abrams ihre rohe Introspektion zu den intimsten emotionalen Erfahrungen. Abrams wird Anfang 2022 auf eine Tournee durch Nordamerika und Europa gehen.Zu den Veranstaltungen, die die Markteinführung begleiten sollen, gehören experimentelle Pop-ups auf der ganzen Welt, bei denen einmalige Artikel der Tumi-Crew gezeigt werden, sowie ein umfassender Einblick in die Alpha Bravo-Kollektion. Vom 8. bis 14. Februar 2022 bietet TUMI in der Dubai Mall in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals ein solches Erlebnis an."Es war uns wichtig, die Grundpfeiler und Werte von TUMI in dieser Kampagne zu demonstrieren, indem wir unser Narrativ auf eine disruptive, relevante Art und Weise präsentieren. Die TUMI-Kampagne 'Life In Forward Motion' erzählt unsere Markengeschichte authentisch durch die Linse von vier einzigartigen, facettenreichen Leben, die ihre Bestrebungen, Ambitionen und Herausforderungen einfangen. Wie Alpha Bravo strebt auch die TUMI-Crew immer nach Spitzenleistungen", sagt Jill Krizelman, TUMI Senior Vice President of eCommerce and Marketing.Victor Sanz, Creative Director von TUMI, fügt hinzu: "Die Art und Weise, wie wir auf Reisen interagieren, hat sich in den letzten zwei Jahren stark verändert. Wir sahen dies als Gelegenheit, die Alpha Bravo-Kollektion für unsere neuen modernen Kunden neu auszurichten. Wir haben untersucht, was für unsere Kunden wirklich wichtig ist, und evaluiert, wie wir dies in die Einführung dieser Kollektion integrieren können. Wir gehen wirklich auf ihre Bedürfnisse ein, nicht nur in geschäftlicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf ihren Lebensstil, weil wir wissen, dass sie auch ihren Leidenschaften nachgehen."Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden makellose Funktionalität mit Erfindungsreichtum und engagieren uns als lebenslanger Partner für Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, um ihre Reisen zu erleichtern. 