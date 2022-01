Unter englischsprachigen Rätsel-Aficionados ist gerade Wordle der heiße Scheiß. Das ruft viele Nachahmer, aber auch etliche Parodien auf den Plan - nämlich diese hier… Rate ein Wort mit fünf Buchstaben in sechs Versuchen, einmal am Tag. Das ist der ganze Charme des Original-Wordle des US-Programmierers Josh Wardle aus Brooklyn in New York. Manch einer oder eine macht sich das morgendliche Wordle zur Gewohnheit - ähnlich dem Kreuzworträtsel in der Morgenzeitung. Hätte letzteres indes - wie Wordle - nur ein zu erratendes Wort anzubieten, würden...

