Rund 1,6 Millionen Menschen haben in der Schweiz sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.Bern - Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus beläuft sich weiterhin auf rund 30'000 Infektionen. Was das für die Spitäler bedeutet, ist noch unklar. Die Kantone reagieren unterschiedlich auf die Situation und die hohen Zahlen. In Basel-Stadt zum Beispiel hat die Regierung am Donnerstag beschlossen, die Schrauben anzuziehen: Grossveranstaltungen in Innenräumen ab 1000 Personen sind bis nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...