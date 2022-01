Die Abschaffung der Wertpapier-KESt wird schon lange gefordert, nun kündigt Finanzminister Magnus Brunner Bewegung in der Sache an. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin trend meint er auf die Frage, ob die KESt auf Wertpapiere bald fallen wird: "Ja, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt für dieses Jahr. Eine steuerliche Entlastung für Investitionen in die eigene Vorsorge muss und wird kommen - und zwar mit einer Behaltefrist für Wertpapiere, um reiner Spekulation vorzubeugen. Wie lange diese genau sein wird, ist schon Gegenstand von Verhandlungen mit dem Koalitionspartner."

Den vollständigen Artikel lesen ...