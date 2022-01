DJ XETRA-SCHLUSS/DAX pendelt weiter um 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Donnerstag knapp im Plus. Der DAX legte um 0,1 Prozent auf 16.032 Punkte zu. Dabei pendelte der Index, wie bereits am Vortag, um die Marke bei 16.000 Punkten. In den kommenden Tagen dürfte Corona mit den schnell steigenden Inzidenzen stärker in den Fokus rücken. Aber auch die Berichtssaison wirft langsam ihren Schatten voraus. Erste Unternehmen überraschen vorab - SMA negativ und Einhell positiv heute. Während die steigende Inflation in den USA auch von steigenden Zinsen begleitet wurde, kommen die Renditen hier bereits wieder zurück. Im Hoch rentierten die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren bei minus 0,023 Prozent und schrammten knapp an der Null vorbei, in der Zwischenzeit sind die Marktzinsen wieder auf minus 0,09 Prozent gefallen.

Daimler Truck klarer DAX-Kandidat für März

Die Chancen auf einen Aufstieg von Daimler Truck (-0,9%) in den DAX im März nehmen zu. Aufgrund der Outperfomance seit dem Spin-Off festigt die Aktie ihre Stellung als so genannter Fast-Entry-Kandidat. Da Daimler Truck voraussichtlich die strengen Fast-Entry-Kriterien erfüllen wird, muss dann automatisch der schwächste DAX-Titel weichen, das sind nach aktuellem Stand Beiersdorf, aber auch Heidelbergcement sind gefährdet.

Der Werkzeughersteller Einhell überraschte mit guten Zahlen. In den Regalen der Baumärkte wurde 2021 vermehrt nach dem schwarz-roten-Markendesign gegriffen, der Umsatz legte auf 920 Millionen Euro zu, und kann damit 2022 die Milliarde knacken. Die Vorsteuermarge solle dann bei 8,5 Prozent liegen, und damit über den Schätzungen einiger Analysten. Auch wenn sich die Aktie innerhalb eines Jahres verdoppelt hat ist sie damit noch immer nicht teuer bewertet. Die Einhell-Aktie legte 5,4 Prozent zu.

SMA brachen um 8 Prozent ein. Das Solar-Unternehmen hat am Vorabend die Gewinnprognose (EBITDA) für das Vorjahr mehr als halbiert. "Mitten im Januar will der Markt so etwas nicht mehr hören", kommentierte ein Händler.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.031,59 +0,1% +0,92% DAX-Future 16.012,00 +0,1% +1,12% XDAX 16.026,07 -0,0% +1,12% MDAX 34.793,22 -0,3% -0,94% TecDAX 3.593,20 -1,7% -8,34% SDAX 16.030,63 -0,1% -2,34% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,68 +47 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 17 0 4.188,5 73,0 69,4 MDAX 28 20 2 603,7 31,7 40,7 TecDAX 12 18 0 963,5 26,4 31,2 SDAX 35 33 2 207,2 10,3 11,5 ===

