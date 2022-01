Berlin - Der Anteil von Omikron an den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist auf mindestens 73 Prozent angestiegen. Das geht aus Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor.



