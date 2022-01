NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie der Private-Equity-Firma TPG ist an ihrem ersten Börsentag am Donnerstag mit 33 Dollar gestartet und damit über dem Ausgabepreis von 29,50 Dollar. In der Spitze stieg der Kurs bis auf 34,15 Dollar.

Zuletzt zahlten Anleger knapp 34 Dollar. Der Börsengang hatte ein Gesamtvolumen von einer Milliarde Dollar./ajx/he