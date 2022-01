Nachdem im Oktober bereits die ersten Bitcoin-Futures-ETFs in den USA gestartet waren, steht jetzt auch der erste kryptobezogene Futures-ETF in Indien bereit. In den USA hatte die Zulassung eines ersten Bitcoin-Futures-ETFs im Oktober 2021 für große Aufmerksamkeit gesorgt und die damalige Kurssteigerung stark beeinflusst. Nun wird es auch in Indien einen ersten Bitcoin-Futures-ETF geben. Zusätzlich steht auch der erste Ethereum-Futures-ETF in Indien in den Startlöchern. Mehr zum Thema Krypto-News: Der tägliche Newsblog rund um ...

