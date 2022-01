FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Pflegeheimen:

"Es erschließt sich nicht, warum so viele Bundesländer offensichtlich ein Problem damit haben, ihre Informationen zur Qualität in Heimen an diejenigen weiterzugeben, die es am meisten angeht: Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Es ist kein Nebenaspekt, wie viel Personal in einem Pflegeheim tatsächlich im Einsatz ist. Doch es wäre nicht nur für Angehörige ein großer Vorteil, wenn die Personalsituation in den Heimen sehr viel transparenter als bislang veröffentlicht würde. Letztlich würde es auch den Betreibern nutzen. Denn wie groß der Pflegenotstand bereits ist, wird politisch unter den Teppich gekehrt, weil er ein klares Zeichen des Versagens ist."/yyzz/DP/he