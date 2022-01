Von Korallenpflanzen bis hin zum Bau einer beeindruckenden Solaranlage - The Ozen Collection hat in ihren Häusern immer wieder wirkungsvolle grüne Initiativen eingeführt und bezieht dabei Gäste gerne mit ein. So kamen im Rahmen der Weihnachtsfestivitäten am Strand des Watersports Centre des Ozen Life Maadhoo Kinder, Erwachsene und Naturfreunde zusammen, die der Natur etwas zurückgeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...