SAP setzt seinen Trend fort. Der Umsatz wuchs im Jahr 2021 nur schwach und das Betriebsergebnis brach ein. Die DWS Group überrascht ihre Aktionäre positiv. Nach einem starken Jahresabschluss soll die Dividende erneut steigen. Wacker Chemie hebt die Prognose an. Nach vorläufigen Berechnungen liegt das EBITDA für 2021 7 % über dem oberen Ende der eigenen Erwartungen.Der Handel in Asien setzt heute die negativen Vorgaben der Wall Street um. Nahezu alle Benchmarks in der Region verzeichnen Verluste, wobei die Liste der Verlierer vom KOSPI und Nikkei 225 ...

