Erstmals seit acht Monaten sind die Autoverkaufszahlen in China wieder angestiegen In 2021 insgesamt wurden rund 6,5 Prozent mehr Autos im Land der Mitte verkauft als im Vorjahr. Das Niveau vor der Pandemie wurde somit fast wieder erreicht. Davon waren übrigens rund 15 Prozent Elektrofahrzeuge. Mit dem vermehrten Verkauf von Elektroautos steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen wie beispielsweise nach Kupfer oder auch Zink. Denn Kupfer wird in Elektroautos deutlich mehr verbaut als in herkömmlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...