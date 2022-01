FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS rechnet wegen höherer Gebühreneinnahmen als erwartet mit einem überraschend guten Quartalsabschluss. Im vierten Jahresviertel dürften die Erträge bei 798 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Beim bereinigten Vorsteuergewinn erwartet die DWS 378 Millionen Euro. Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (Cir) betrage 52,7 Prozent. Alle Zahlen übertreffen der Mitteilung zufolge "den veröffentlichten Analysten-Konsens deutlich".

Der Grund für die gute Entwicklung liege in höheren Einnahmen als erwartet aus Performance- und Transaktionsgebühren von 126 Millionen Euro sowie aus Managementgebühren. Zudem teilte DWS mit, dass der Hauptversammlung nach der Zustimmung des Aufsichtsrats eine Dividende für das abgelaufene Jahr von zwei Euro je Aktie vorgeschlagen werden soll.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Der Aktienkurs von DWS legte auf der Handelsplattform Tradegate am Donnerstagabend in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu./he/ajx/mis/stk