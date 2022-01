DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen anlässlich des Martin-Luther-King-Jr.-Tags geschlossen

TAGESTHEMA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in weniger als einem halben Jahr angehoben und ihn damit wieder auf ein Niveau vor der Pandemie gebracht. Im Kampf gegen die Inflation erhöhte die Bank of Korea (BOK) den Leitzins für sieben Tage laufende Rückkaufsvereinbarungen um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent. Die Bank hatte den Zinssatz bereits im August und im November angehoben. 16 von 19 vom Wall Street Journal befragten Analysten hatten eine Zinserhöhung im Januar vorausgesagt. Die meisten Analysten rechnen mit weiteren Zinserhöhungen im Laufe des Jahres 2022, weil die Bank angesichts der niedrigen Kreditkosten auch versucht, den heiß gelaufenen Immobilienmarkt abzukühlen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:45 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York

13:00 Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York

Weitere Termine:

- Blackrock Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,0% zuvor: 76,8% 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 70,0 zuvor: 70,6

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.661,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.519,75 +0,2% Nikkei-225 28.124,28 -1,3% Hang-Seng-Index 24.312,80 -0,5% Kospi 2.921,92 -1,4% Shanghai-Composite 3.525,21 -0,8% S&P/ASX 200 7.393,90 -1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Sorge vor steigenden Zinsen ist wieder das beherrschende Thema. Mit teils deutlichen Kursabschlägen folgen die Börsen den schwachen Vorgaben der Wall Street, wo stark gestiegene Erzeugerpreise die sich abzeichnenden Leitzinserhöhungen wieder voll in den Fokus gerückt hatten. Daneben kamen aus Kreisen der US-Notenbank weitere mahnende Stimmen, die die erste Zinserhöhung bereits für März erwarten lassen. Ins Bild passt da, dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins am Freitag erneut erhöht hat. Für zusätzlichen Gegenwind in Tokio sorgte der weiter anziehende Yen im Zuge des auf breiter Front weiter nachgebenden Dollar. An den chinesischen Börsen fallen die Einbußen etwas geringer aus. Neue Export-und Importdaten waren weitgehend im Rahmen der Erwartungen jeweils deutlich gestiegen. Wie erneut in den USA zu beobachten setzte die Erwartung schnell steigender Zinsen besonders den als zinsempfindlich geltenden Wachstums- und Technikaktien zu. Etwas erholt um rund 10 Prozent zeigten sich Genting, die am Vortag mit Wiederaufnahme des Handels um rund 50 Prozent eingebrochen waren. Hintergrund ist die Insolvenz-Meldung der MV Werften in Deutschland von Wochenbeginn, die zum Genting-Konzern gehören. In Tokio steigen Fast Retailing um über 7 Prozent. Der Einzelhändler hatte am Vortag nach Börsenschluss einen 3-prozentigen Nettogewinnanstieg gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen. Ähnlich bei Seven & I (+4,7%).

US-NACHBÖRSE

Ein gesenkter Ausblick hat der Aktie von Boston Beer ein Minus von gut 10 Prozent beschert. Neben Nachfrageschwäche bei einigen Produkten machen dem Getränkekonzern auch hohe Kosten in der Lieferkette zu schaffen und belasten die Bruttomargen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.113,62 -0,5% -176,70 -0,6% S&P-500 4.659,03 -1,4% -67,32 -2,3% Nasdaq-Comp. 14.806,81 -2,5% -381,58 -5,4% Nasdaq-100 15.495,62 -2,6% -409,48 -5,1% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 851 Mio 850 Mio Gewinner 1.585 1.711 Verlierer 1.781 1.624 Unverändert 136 164

Schwach - Die als besonders zinsempfindlich geltenden Technikaktien führten erneut die Verliererliste an mit der wieder im Fokus stehenden Sorge vor schnell steigenden US-Zinsen. Nach den Verbraucherpreisen hatten die für Dezember berichteten Erzeugepreise das Thema wieder nach vorne gerückt, ebenso entsorechende Signale in Äußerungen einiger US-Notenbanker. Im Dow verloren Microsoft 4,2 und und Apple 1,9 Prozent. Deutliche Abgaben verzeichneten die Impfstoffherstelleraktien. Biontech, Moderna und Novavax verloren zwischen 5,7 und 13,7 Prozent. Der Obersten Gerichtshof hatte von der Biden-Regierung verhängte Corona-Impfvorgaben für große Unternehmenblockiert. Dies verstärkte zudem die Sorgen vor weiteren negativen Konjunkturauswirkungen durch die Omikron-Welle.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,89 -2,0 0,91 16,1 5 Jahre 1,47 -4,9 1,52 20,8 7 Jahre 1,64 -4,8 1,68 19,6 10 Jahre 1,70 -4,7 1,74 18,8 30 Jahre 2,04 -4,7 2,09 14,0

Die Renditen kamen trotz der Erwartungen steigender Leitzinsen kräftig zurück. Die Renditen für 10- und 30-jährige Titel rutschten auf den tiefsten Stand seit einer Woche.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do,8:30 % YTD EUR/USD 1,1475 +0,2% 1,1457 1,1454 +0,9% EUR/JPY 130,55 -0,2% 130,83 131,16 -0,3% EUR/GBP 0,8358 +0,0% 0,8357 0,8344 -0,5% GBP/USD 1,3730 +0,1% 1,3709 1,3725 +1,5% USD/JPY 113,77 -0,4% 114,19 114,52 -1,2% USD/KRW 1.186,32 -0,0% 1.186,77 1.186,45 -0,2% USD/CNY 6,3509 -0,1% 6,3599 6,3607 -0,1% USD/CNH 6,3534 -0,2% 6,3643 6,3656 -0,0% USD/HKD 7,7868 -0,0% 7,7874 7,7907 -0,1% AUD/USD 0,7286 +0,1% 0,7280 0,7295 +0,4% NZD/USD 0,6866 +0,0% 0,6864 0,6865 +0,6% Bitcoin BTC/USD 42.829,09 +0,5% 42.614,68 43.733,47 -7,4%

Der Dollar gab nach seinem kräftigen Rücksetzer vom Vortag noch etwas weiter nach, parallel zu den Anleiherenditen. Der Dollar-Index verlor weitere 0,1 Prozent. Der Euro notierte bei 1,1454 Dollar, nachdem er im Tief am Vortag noch bei knapp über 1,1350 Dollar gelegen hatte. Abwärts gegangen war es mit dem Dollar nach den US-Verbraucherpreisdaten für Dezember am Vortag, die auf keine nochmals beschleunigten Zinserhöhungen hingedeutet hatten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,06 82,12 -0,1% -0,06 +9,1% Brent/ICE 84,61 84,47 +0,2% 0,14 +8,0%

Die Ölpreise gaben um gut 1 Prozent nach, nachdem sie zur Wochenmitte in Reaktion auf die wöchentlichen US-Öllagerdaten und einen schwachen Dollar auf ein Zweimonatshoch gestiegen waren. Dass die Preise trotz der anhaltenden Schwäche des Dollars nachgegeben hätten, deute darauf hin, dass der Preisanstieg im vergangenen Monat der Realität auf dem physischen Markt wieder einmal zu weit vorausgeeilt sei, meinte Troy Vincent, Analyst bei DTN. Die Hoffnung auf eine schnelles Ende von Omikron habe viele dazu veranlasst, die Auswirkungen der aktuellen Pandemie-Welle auf die Nachfrage zu übersehen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,85 1.822,52 +0,2% +4,33 -0,1% Silber (Spot) 23,18 23,09 +0,4% +0,09 -0,6% Platin (Spot) 983,74 974,92 +0,9% +8,82 +1,4% Kupfer-Future 4,53 4,55 -0,4% -0,02 +1,5%

Nach zuletzt vier Handelstagen in Folge mit Gewinnen ging es für den Goldpreis leicht abwärts.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN

Eine abgelegene Stadt in Australien hat mit 50,7 Grad Celsius beinahe einen neuen Rekord für den heißesten Tag in der Geschichte des Landes aufgestellt.

GELDPOLITIK USA

Der US-Notenbanker Christopher Waller hat davor gewarnt, dass die Fed ihre Zinsen in diesem Jahr aggressiver anheben müsse, sollte die Inflation in der ersten Jahreshälfte hoch bleiben. Er halte drei Zinserhöhungen in diesem Jahr noch immer für vertretbar, so Waller. Der Zinspfad werde letztlich davon abhängen, "wie die Inflation in der zweiten Jahreshälfte aussieht. Wenn sie weiterhin hoch ist, wird man vier, vielleicht fünf Erhöhungen in Betracht ziehen müssen", sagte er in einem Interview mit Bloomberg TV.

Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, hat sich für drei Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen. Die hohe Inflationsrate in den USA werde sich bis Ende des Jahres abkühlen, sagte er.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Exporte sind im Dezember stärker gestiegen als erwartet. Sie klettertenum 20,9 Prozent. Ökonomen hatten mit 19 Prozent gerechnet. Im November hatten die Exporte um 22 Prozent zugelegt. Bei den Importen zeigte sich im Dezember ein Plus von 19,5 Prozent, nach 31,7 Prozent im November. Volkswirte hatten hier mit 24,2 Prozent gerechnet.

USA

Der Oberste Gerichtshof hat von der Biden-Regierung verhängte Corona-Impfvorgaben für große Unternehmen blockiert. Die Behörden hätten ihre Kompetenzen mit der Impf- oder Testpflicht für Unternehmen mit mehr als hundert Beschäftigten überschritten, so die Begründung. Eine Impfpflicht für die Mitarbeiter von zehntausenden Pflegeheimen und Krankenhäusern wurde von den Richtern des konservativ dominierten Verfassungsgerichts dagegen aufrechterhalten.

USA/RUSSLAND/DEUTSCHLAND

Der Senat hat einen Gesetzentwurf zur Sanktionierung der Nord Stream 2 AG abgelehnt. Der vom republikanischen Senator Ted Cruz eingebrachte Entwurf richtete sich gegen die Gesellschaft hinter der Ostseepipeline, die russisches Erdgas nach Deutschland liefern soll. Die Regierung Biden lehnte das Vorhaben mit dem Argument ab, die USA hätten dann kein Druckmittel mehr, um Russland abzuschrecken. Überdies, so befürchtet das Weiße Haus, würde dies die Beziehungen zu Deutschland und anderen europäischen Verbündeten schädigen.

USA/RUSSLAND

Die USA sind nach Angaben des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan auf alle Szenarien im Ukraine-Konflikt eingestellt. "Wir sind bereit, am Verhandlungstisch Fortschritte zu machen (...) und wir sind bereit, die notwendigen und angemessenen Schritte zu unternehmen, um unsere Verbündeten zu verteidigen, unsere Partner zu unterstützen und robust auf jegliche Aggression zu reagieren, die auftreten könnte", sagte er.

BAUSCH & LOMB

Der Augenpflegekonzern schiebt die Pläne für seinen Börsengang an. Fast anderthalb Jahre nachdem die Muttergesellschaft Bausch Health angekündigt hatte, die Sparte auszugliedern, reichte Bausch & Lomb die entsprechenden Unterlagen ein.

CITIGROUP

setzt die Strategie fort und verkauft seine Bankgeschäfte mit Verbrauchern in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam an die United Overseas Bank (UOB). Die in Singapur ansässige UOB wird dafür das Nettovermögen der zu erwerbenden Geschäftsbereiche zuzüglich einer Prämie von 690 Millionen Dollar zahlen. Laut UOB wurde das Nettovermögen im Juni 2021 mit etwa 3 Milliarden Dollar bewertet.

META PLATFORMS

ist nach einem Medienbericht in Großbritannien auf mindestens 2,3 Milliarden Pfund Schadensersatz verklagt worden. Dem Facebook-Mutterkonzern werde vorgeworfen, die Daten von mehr als 44 Millionen Nutzern mißbräuchlich genutzt zu haben, so der Fernsehsender Sky News.

