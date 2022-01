Die Nordex-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen etwas von den jüngsten Tiefstkursen lösen. Doch der nachhaltige Befreiungsschlag lässt weiter auf sich warten, die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors ist noch immer nah. Da dürfte auch ein weiterer Auftrag kurzfristig nicht helfen.Nordex liefert 14 Turbinen des Typs N117/3600 für einen 50-Megawatt-Windpark in Polen. Auftraggeber ist die Ignitis Group aus Litauen, die auch einen Premium Service Vertrag über 20 Jahre in Anspruch nimmt. Lieferung ...

