München (ots) -Die DEG gewinnt mit 5:4 gegen Nürnberg nach einem 0:2-Rückstand, feiert den 1. Sieg seit 8 Spielen. "Das ist schön für den Kopf, fürs Selbstbewusstsein", so Alexander Barta. Nürnbergs Marcus Weber ärgerte sich, schob die Niederlage aber nicht auf die 4 Spiele in 7 Tagen: "Wir sind das gewohnt. Das ist keine Ausrede." Die PENNY DEL spielt auch in der Olympia-Pause Ende Januar, um die aktuellen, durch Corona bedingten Spielausfälle ausgleichen zu können. Obwohl dann vielleicht wichtige Spieler durch die Olympia-Teilnahme fehlen. "Das ist dann ein Abwägen", fand Düsseldorfs Sportlicher Leiter Nikolaus Mondt: "Wahrscheinlich spielt man lieber ohne 2 wichtige Spieler als dann 3 Spiele in 3 Tagen zu haben."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute geht es weiter in der PENNY DEL mit dem Kracher zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München - ab 19.00 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz. Den aktuellen Programm-Überblick gibt's hier: www.magentasport.de/programmDie Verantwortlichen in der PENNY DEL haben beschlossen, dass auch während der Olympia-Pause ab Ende Januar Spiele nachgeholt werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass beide Teams dem Termin zustimmen, obwohl möglicherweise wichtige Spieler fehlen. Düsseldorfs Sportlicher Leiter Nikolaus Mondt fand: "Das ist dann ein Abwägen. Wahrscheinlich spielt man dann lieber ohne 2 wichtige Spieler als dann 3 Spiele in 3 Tagen zu haben." Die Entscheidung der DEL begrüßt er "auf jeden Fall. Es ist sowieso schwierig diese Saison und es wird ja noch schwerer. Im Moment geht unser Programm noch im März, aber es kann ja trotzdem sein, dass es dann beim Gegner viel enger wird. Da muss man sich schon fragen, ob es nicht sinnvoller ist, die Pause zu nutzen und auf ein paar Spieler zu verzichten, anstatt am Ende der Saison ein Pensum zu haben, was nicht gut für die Sportler ist."Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers 5:4Die Düsseldorfer EG beendet nach 8 Spielen die Niederlagenserie und darf endlich wieder nach Schlusspfiff jubeln. Ausschlaggebend war ein 4:0-Lauf im 2. Drittel, nachdem man zuvor mit 0:2 hinten lag. Alexander Barta erleichtert: "In erster Linie haben wir 3 Punkte geholt und haben nach 8 Niederlagen endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Das ist schön für den Kopf, fürs Selbstbewusstsein, dass wir 3 Punkte geholt haben. Mehr gibt es zu dem Spiel nichts zu sagen... Wir sind glücklich."Für die Nürnberg Ice Tigers gab es im 4. Spiel innerhalb von 7 Tagen die erste Niederlage. Dennoch steht das Team weiter auf Platz 7 in der Tabelle. Marcus Weber ärgerte sich: "Wenn man im 2. Drittel 4 Gegentore zulässt, dann ist es schwierig, auswärts zu gewinnen. Wir haben zu viele Chancen den Düsseldorfern überlassen... Wir waren im 2. Drittel einfach nicht bereit." Ob es bei so vielen Spielen in kurzer Zeit auch mental zu anstrengend war: "Das glaube ich nicht. Wir sind das gewohnt und wir spielen oft viermal in der Woche und in den Playoffs sogar öfters. Das ist keine Ausrede."Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=2tEGwvnfgdIDie PENNY DEL live bei MagentaSport:Heute ab 19.00 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: Augsburger Panther - Bietigheim Steelers, Straubing Tigers - Pinguins Bremerhaven, Eisbären Berlin - EHC Red Bull München, Krefeld Pinguine - Kölner Haie