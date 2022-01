Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Am deutschen Aktienmarkt müssen sich Anleger heute auf einen schwierigen Handelstag einstellen. Gestern schloss der DAX zwar leicht im Plus. Heute muss er allerdings äußerst schwache Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien verarbeiten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Microsoft, Ark, Coca-Cola, SAP, Thyssenkrupp, die DWS Group, die Deutsche Bank, die Adler Group, SMA Solar und Nordex. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.