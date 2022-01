Vor einer Woche hatte der norwegische Wasserstoffspezialist angekündigt, dass der bisherige CEO Jon André Løkke den Staffelstab in Kürze an seinen Nachfolger Håkon Volldal übergeben wird. Seit dem ist die Aktie ein wenig abgetaucht, doch für die Experten von JP Morgan ist dieser Wechsel kein Grund, an der Zukunftsfähigkeit zu zweifeln. JP Morgan geht nicht davon aus, dass es durch diesen Wechsel an der Spitze zu einem großen Strategiewechsel bei Nel kommen wird.

Seit der Wechselankündigung hat die Aktie rund zwölf Prozent verloren und ist bis auf die Unterstützung im Bereich von 1,40 Euro zurückgefallen. Damit wurde im Prinzip die komplette November-Rallye wieder abverkauft. ...

