Wer dieser Tage nur auf die Indizes schaut, läuft Gefahr, reichlich Action hinter den Kulissen zu übersehen. Was ist vom aktuellen Aderlass bei vielen Aktien zu halten? Und: Was ist in diesem Rahmen wohl der heißeste Index der Welt? Schauen Sie hierzu gerne in den Themen-Check mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") - in diesem Video als verkürzte FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Gesprächs im Rahmen von Bernecker.tv (vom 12.01.2022). Schlaglichter:



++ Nasdaq Composite im Fokus

++ Klumpenrisiken mit den "glorreichen Sieben"

++ Überrtreibungen sind zu korrigieren

++ Aderlaß hinter den Kulissen

++ Schwieriges Timing in der Salami-Korrektur

++ Wacker Chemie macht vor, wie es gehen kann

++ Berichtssaison - Eher Rücken- oder Gegenwind?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/kqoPxfKdY9E

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de