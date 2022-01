Eine erneute Verkaufswelle an der technologielastigen US-Börse Nasdaq stimmt die Anleger hierzulande am Freitag wohl vorsichtig. Am Freitagmorgen wurde der DAX +0,13% zeitweise 0,6 Prozent schwächer bei 15.940 Punkten gesehen. Damit dürfte der Index weiter um die 16.000-Punkte-Marke ringen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -0,94% wird ebenfalls schwächer erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...