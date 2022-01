Der erneute Ausverkauf bei den Technologieaktien in den USA bringt nach den Börsen in Asien auch die europäischen Handelsplätze unter Druck. Der Deutsche Aktienindex dürfte Mühe haben, die im Verlauf der Woche zeitweise zurück eroberte 16.000-Punkte-Marke mit ins Wochenende zu nehmen. Nach dem zwar nur knapp verpassten neuen Allzeithoch in der Vorwoche spricht aus technischer Sicht auch vieles für eine eher schwache zweite Januarhälfte. Auch weil fundamental die Aussicht auf einen Liquiditätsentzug ...

