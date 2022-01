News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am letzten Handelstag dieser Woche dem 14.01.2022 mit Blick Richtung 16.000 diesmal wieder von unten. DAX nun wieder unter 16.000 Punkten Die Vola im DAX bleibt auf einem normalen Level und notiert weiterhin an bekannten Marken. Mit der gestrigen Etablierung der 16.000 war jedoch nur die halbe Tagesstory erzählt. Denn der Druck kam erst am Abend über die Entwicklung der US-Märkte zurück an den Aktienmarkt. ...

