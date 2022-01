14. Januar 2022 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das "Unternehmen" oder "Spearmint") freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem zu 100 % im Besitz von Spearmint befindlichen Lithium-Tonstein-Projekt McGee im Clayton Valley (Nevada, USA) nun begonnen haben. McGee grenzt direkt an den Grundbesitz von Cypress Development Corp. (CYP - TSX.v, CYDVF - USA) und das Projekt von Pure Energy Minerals Limited (PE - TSX.v, PEMIF - USA) an. Am 11. Juni 2021 erhielt Spearmint einen technischen Bericht für das Lithium-Tonstein-Projekt McGee. Dieser Bericht umfasste eine erste Ressourcenschätzung im Umfang von 815.000 Tonnen in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen und 191.000 Tonnen in der Kategorie der vermuteten Ressourcen, was insgesamt 1.006.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) entspricht. Der technische Bericht wurde von den qualifizierten Sachverständigen der Firma Stantec Consultants Ltd. - Allan Turner, PGeol, und Derek Loveday, PGeo - in Übereinstimmung mit den Anforderungen der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Das Ziel dieses Bohrprogramms wird darin bestehen, unter Befolgung der Empfehlungen von Stantec aus dem technischen Bericht die erste Ressourcenschätzung zu erweitern. Die zwei anderen Lithiumprojekte von Spearmint im Clayton Valley (Nevada) sind das vor Kurzem erworbene Lithiumprojekt Green Clay, das 97 zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von rund 2.000 Acres umfasst, und das Lithium-Sole-Projekt Elon, das Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen Lithiumsolebeckens hat, das sich in Nordamerika in Produktion befindet. Die Lithiumpreise haben vor Kurzem ein neues Allzeithoch erreicht und sind seit Beginn 2021 um mehr als 500 % gestiegen.

Am 22. Dezember 2021 gab Cypress Development Corp. bekannt, dass "das Unternehmen einen siebentägigen Dauerbetrieb der Pilotanlage des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen hat. Während dieses Zeitraums wurde die Pilotanlage mit einer Zufuhrleistung von einer Tonne Lithium-Tonstein pro Tag aus dem eigenen Lithiumprojekt im Clayton Valley betrieben." Wie auf der Karte unten zu sehen, teilen sich Cypress Development und Spearmint diese deckenartige, lithiumhaltige Tonsteinformation. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit von Spearmint nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: "Wir freuen uns sehr über den Start der nächsten Bohrphase auf dem Lithium-Tonstein-Projekt McGee im Clayton Valley in Nevada. Wir wollen damit auf unserer ersten Ressourcenschätzung von 815.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 191.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie - insgesamt 1.006.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) - aufbauen. Seit Veröffentlichung der Ergebnisse unseres letzten Bohrprogramms im Februar 2021, in dessen Rahmen wir in allen zehn Bohrlöchern Lithium entdeckt haben, haben die Lithiumpreise eine parabelförmige Entwicklung genommen und sind um rund 500 % gestiegen. Dies ist ganz klar eine aufregende Zeit für Lithiumunternehmen im Clayton Valley (Nevada) und ein günstiger Zeitpunkt, um die Arbeiten in unseren Lithiumkonzessionen wiederaufzunehmen. Wir führen derzeit zwei große Bohrprogramme durch, eines hier in Nevada und eines auf unserem Goldprojekt Perron-East in Quebec. Spearmint hat rund 3 Millionen Dollar in der Kasse und muss erstmal keine zusätzlichen Geldmittel aufbringen. Wir stehen kurz vor Beginn eines wichtigen Nachrichtenzyklus. Wir gehen mit Volldampf in das Jahr 2022; in mehreren Projekten zeichnen sich potenzielle Katalysatoren ab."

Herr Frank Bain, P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Die Hauptprojekte von Spearmint umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada, USA): das Lithium-Tonstein-Projekt McGee, das direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CYP.v) grenzt und für das eine erste Ressource von 815.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 191.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 1.006.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), geschätzt wurde; das Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt; und das vor Kurzem erworbene Lithiumprojekt Green Clay, das sich über 97 zusammenhängende Claims mit rund 2.000 Acres (~8,1 km2) Grundfläche erstreckt.

Spearmints andere primäre Projekte sind das Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Grundbesitz von New Found Gold Corp. (NFG.v), wo Spearmint bei Probenahmen Werte von bis zu 973 ppb Gold ermittelt hat, und das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres (~47 km2) Grundfläche besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt. Eine vollständige Liste der Projekte von Spearmint finden Sie unter spearmintresources.ca. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

