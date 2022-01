Hamburg / Bocholt (ots) -Die Investment-Gesellschaft Waterland Private Equity ("Waterland") hat eine Anteilsmehrheit an der Duvenbeck Unternehmensgruppe erworben. Duvenbeck zählt mit rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 700 Mio. EUR zu den führenden Anbietern von Transport und Logistiklösungen in Europa. Der bisherige Alleineigentümer Thomas Duvenbeck bleibt dem Unternehmen als wesentlicher Gesellschafter erhalten und begleitet die Gruppe weiterhin in allen Fragen der strategischen Entwicklung, unter anderem auch als Vorsitzender des Beirats. Die Transaktion steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung, weitere finanzielle Details werden nicht veröffentlicht.Die Duvenbeck Unternehmensgruppe ist ein im Jahr 1932 gegründetes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Bocholt, Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen unterhält insgesamt 33 Standorte in acht Ländern. Duvenbeck versteht sich als Full-Service-Logistikdienstleister in den Bereichen Konzeption, Spedition und Kontraktlogistik. Zudem bietet das Unternehmen Cross-Docking, Sequenzierung und Traileryards an. Duvenbeck verfügt über mehr als 1500 eigene Lastkraftwagen, die vor allem für die Automobil- und Industriekunden sowie die landwirtschaftliche Fahrzeugindustrie eingesetzt werden. Der Umsatz des Unternehmens hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als versiebenfacht.Das starke Wachstum von Duvenbeck soll mit Unterstützung des neuen Mehrheitseigentümers Waterland künftig weiter gehebelt werden. Im Fokus stehen dabei ein Ausbau der Internationalisierungsstrategie, die Erweiterung von Kernkompetenzfeldern sowie der mittelfristige Einstieg in neue Kundensegmente. Als Buy-&-Build-Investor setzt Waterland zudem auf regelmäßige strategische Zukäufe, um das Wachstum seiner Portfoliounternehmen nachhaltig zu beschleunigen.Verkäufer der Anteile und Beiratsvorsitzender Thomas Duvenbeck sagt: "Auf der Suche nach einem langfristigen Partner für unser Traditionsunternehmen stand unternehmerisches Mindset, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und das Bekenntnis beider Partner, die langjährigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und Lieferanten kontinuierlich fortzusetzen, an oberster Stelle. Waterland hat uns mit einem beeindruckenden Track-Record und einer für die gesamte Unternehmensgruppe attraktiven, zukunftsorientierten Wachstumsstrategie voll und ganz überzeugt. Mein Familienunternehmen ist in guten Händen."Duvenbeck-Geschäftsführer Christian Schweckhorst ergänzt: "Duvenbeck ist seit jeher besonders stolz auf seine unverwechselbare Unternehmenskultur. Uns war wichtig, dass ein neuer Gesellschafter unsere Unternehmenswerte versteht, teilt und aktiv weiterlebt. Im Austausch mit Waterland hat von Anfang an die Chemie gestimmt. Wir sind uns sicher, mit Waterland die ideale langfristige Begleitung an Bord zu haben.""Duvenbeck verfügt über ein im Markt außerordentlich gutes Qualitätsniveau und ist durch langjährige Partnerschaften mit renommierten Kunden, innovative Konzepte und ein hohes, auf Gegenseitigkeit beruhendes Maß an Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden, hervorragend positioniert", erklärt Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland. "An dieser sehr soliden Basis wollen wir anknüpfen und das Erfolgskonzept von Duvenbeck Schritt für Schritt ausbauen, wodurch sowohl Kunden als auch die gesamte Unternehmensgruppe spürbar profitieren sollen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."Waterland verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Logistik und industrielles Outsourcing - so bestehen aktuell Beteiligungen an der Global Transport Solutions Gruppe (4PL Anbieter mit Fokus auf Schiffersatzteile) sowie Dematra (Lager und Distribution).Über DuvenbeckDie Duvenbeck Unternehmensgruppe ist ein international präsentes und ganzheitlich agierendes Logistikunternehmen. Mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 30 Standorten in acht Ländern zählt Duvenbeck zu den führenden Logistikunternehmen in Europa. Das 1932 gegründete Unternehmen ist ein Full-Service-Logistikdienstleister in den Bereichen Konzeption, Spedition und Kontraktlogistik und bietet zudem Cross-Docking, Sequenzierung und Traileryards an. Duvenbeck verfügt über rund 1500 Lastkraftwagen, die vor allem für namhafte Kunden aus den Sektoren Automobil- und Automobilzulieferindustrie, Konsumgüter, Kunststoffe sowie aus landwirtschaftlichen Fahrzeugindustrie im Einsatz sind. Mehr Informationen unter: www.duvenbeck.deÜber WaterlandWaterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen), Spanien (Barcelona) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden über neun Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz fünf im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking 2020 sowie im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report 2020 Rang acht der globalen Private-Equity-Gesellschaften. Zudem hat Real Deals Waterland beim PE Award mit dem Titel Pan-European House of the Year 2020 ausgezeichnet.