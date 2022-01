Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen Bund-Renditen kratzten in den vergangenen Tagen zwischenzeitlich an der Null Prozent-Marke, konnten aber diese, seit 2019 nicht mehr überschrittene Schwelle, nicht erreichen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Dabei hätte die auf 7,0% bzw. 5,0% gestiegene Inflation in den USA bzw. in der Eurozone durchaus Anlass für einen noch ausgeprägteren Renditeanstieg gegeben. Aber auch an anderer Stelle passe nicht alles in ein Erklärungsmuster. So habe der Euro gegenüber dem US-Dollar, nachdem er sich drei Monate lang in der Nähe der 1,13er Marke aufgehalten habe, innerhalb von drei Tagen einen Sprung auf deutlich über 1,14 gemacht (Näheres dazu im FX-Artikel), obwohl die FED schon ab März die Zinsen anheben könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...