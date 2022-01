Der Schweizer Hersteller DHP Technology will zwei Millionen Schweizer Franken einsammeln. Das Geld soll zur Skalierung der Photovoltaik-Lösung genutzt werden, die sich zur Überdachung von Parkplätzen eignet. Dazu ist der Markteintritt in Deutschland und Österreich geplant.Im Sommer 2020 entstand das erste Pilotprojekt für das Photovoltaik-Faltdach "Horizon" von DHP Technologie auf einem Parkplatz der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg im Appenzellerland. Mit insgesamt 420 Kilowatt Leistung erzeugt das faltbare Moduldach Solarstrom, der in die Ladestationen auf dem Parkplatz fließt. Mitte Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...